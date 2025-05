Ihattaren vertrekt bij RKC: ‘Vrienden voor het leven gemaakt’

Mohamed Ihattaren (23) gaat RKC Waalwijk na dit seizoen verlaten. De smaakmaker beseft dat zijn laatste wedstrijd in het shirt van de Waalwijkers er een kan worden waarin de club degradeert naar de Keuken Kampioen Divisie. “Ik weet hoeveel goals we volgende week moeten maken, maar het is geen FIFA-potje."

Leon Voskamp & David Kramer Geschreven door

RKC Waalwijk moet in de laatste wedstrijd thuis tegen Go Ahead Eagles drie punten halen en een verschil van tien goals in doelsaldo goedmaken op Willem II om alsnog de play-offs in te gaan. De Tilburgers moeten dan verliezen van NAC Breda. Ihattaren blikt stiekem al vooruit op een, misschien wel onvermijdelijke, degradatie: “Het is pijnlijk, helemaal als ik kijk wat ik voor ogen had toen ik hierheen kwam.”

"Ik heb heel veel aan mezelf gewerkt."

Toch kijkt de aanvallende middenvelder positief terug op zijn periode bij RKC: “Ik heb vrienden voor het leven gemaakt, heel veel aan mezelf gewerkt." Ook op sportief vlak is ‘Mo’ vooruit gegaan: “Ik heb heel veel minuten gemaakt, veel meer dan ik had verwacht." Dankzij deze ontwikkelingen zegt de 23-jarige middenvelder, die veel tegenslagen heeft moeten verwerken de afgelopen jaren, ‘klaar te zijn voor een vervolgstap’. Wat die vervolgstap is, weet hij zelf ook nog niet: “Ik sta er wel voor open om in Nederland te blijven.” Of hij denkt aan de koploper uit Eindhoven? “Ik zal nooit nee zeggen tegen PSV.” Ihattaren doorliep vrijwel de gehele jeugdopleiding van PSV en brak als groot talent door in het eerste elftal, waarna hij in 2021 naar Juventus vertrok.