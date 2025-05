Politie in kogelwerende vesten op A58, man opgepakt na melding over wapen

Een man is donderdagochtend op de A58 bij Best aangehouden, omdat hij ervan verdacht werd een vuurwapen in zijn auto te hebben liggen. Een andere weggebruiker zou dat hebben gezien en belde de politie. Agenten van de Landelijke Eenheid rukten met meerdere politiewagens uit om de auto te onderscheppen. Die stonden tijdens de spits op meerdere plekken tussen Tilburg en Eindhoven langs de kant van de weg.

Agenten met kogelwerende vesten wisten de auto rond 8 uur aan de kant te zetten. De bestuurder werd met getrokken wapen uit de auto gehaald en met zijn handen omhoog langs de weg gezet. De auto werd doorzocht, maar de politie kon geen wapen vinden.