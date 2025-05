'Verdrietig besluit' Robèrt van Beckhoven en vriendin na 20 jaar uit elkaar

Robèrt van Beckhoven is na twintig jaar weer vrijgezel. Zijn relatie met partner Pirjo de Winkel is voorbij. Dat bevestigde het management van de bekende bakker uit Oisterwijk woensdag aan RTL Boulevard.

"Het betreft hier een privékwestie waar we niet verder op in willen gaan", laat het management aan Boulevard weten. "We gaan ook niet reageren op speculaties over de mogelijke aanleiding voor dit verdrietige besluit."