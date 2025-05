De platte kar kan van stal, en dat gaat deze man doen

De banden kunnen opgepompt worden en er mag ook een lik verf overheen: de platte kar wordt van stal gehaald voor de eventuele huldiging van PSV. Na de gewonnen wedstrijd woensdagavond tegen Heracles hebben PSV-supporters goede hoop: PSV wordt kampioen en daar zijn de Eindhovenaren helemaal klaar voor. Maar is de platte kar dat ook?

Roy van de Zande van transportbedrijf Kusters uit, hoe kan het ook anders, Eindhoven is beheerder van de platte kar. Of nou ja plat, de kar is in het dagelijks leven gewoon een van Kusters' vrachtwagentrailers. Roy is dan ook druk met de voorbereidingen om de trailer te transformeren tot de legendarische platte kar waar de ploeg en aanhang op komen te staan.

"De sfeer in het stadion gisteravond was écht top", vertelt Roy in radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. "Maar toen dacht ik wel: we moeten morgen aan de bak. Alhoewel we er de laatste tijd al wel rekening mee hadden gehouden dat we de kar moesten gaan klaarstomen."