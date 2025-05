Vooronderzoek naar 'agressief' gedrag van keeper Etienne Vaessen

De aanklager betaald voetbal start een vooronderzoek naar FC Groningen-doelman Etienne Vaessen voor zijn rol in het opstootje na afloop van het thuisduel met Ajax woensdag (2-2). De doelman uit Breda zocht hierbij 'herhaaldelijk en op agressieve wijze het conflict op met spelers en stafleden van Ajax'. "Ook slaat hij een speler of staflid van Ajax die op de grond zit", meldt een woordvoerder donderdag op basis van tv-beelden die de aanklager betaald voetbal heeft bekeken.

De spanning in de titelstrijd tussen Ajax en PSV liep woensdagavond hoog op en dat was in Groningen goed te merken. Na afloop van de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax ging het op het veld goed mis. Spelers en stafleden van beide clubs kregen het met elkaar aan de stok. De doelman van FC Groningen Etienne Vaessen lijkt in het tumult een aantal klappen uit te delen aan de Amsterdammers.

Vrezen voor schorsing Na het voorval was het onduidelijk of er een extra gele kaart aan het adres van Vaessen zou komen. De KNVB bevestigde donderdagochtend dat deze er niet meer zal komen. Maar inmiddels meldt de aanklager betaald voetbal dus dat er een vooronderzoek is gestart naar het gedrag van de doelman tijdens het opstootje.

Vaessen moet daardoor serieus vrezen voor een schorsing. Hij is al uitgesloten van het laatste competitieduel met PEC Zwolle van zondag, door de gele kaart die hij in de slotfase kreeg tegen Ajax. Dat was zijn vijfde van het seizoen, wat een schorsing betekent.

Spannende wedstrijd

Het was woensdagavond misschien nog wel spannender op het veld van de Euroborg in Groningen dan in Eindhoven. Diep in de blessuretijd maakte FC Groningen de gelijkmaker tegen Ajax, waardoor PSV de koppositie in de Eredivisie overnam en het kampioenschap voor het grijpen heeft.

Een enorme tegenslag voor de Amsterdammers die na de wedstrijd verhaal leken te halen bij doelman Vaessen van FC Groningen. Davy Klaassen en Brian Brobbey leken de doelman vast te pakken aan zijn shirt, waarna Vaessen een duw uitdeelt. Spelers en stafleden van beide teams probeerden de boel te sussen, maar niet meteen met succes: Vaessen vindt zijn weg terug tussen de spelers en lijkt een aantal klappen uit te delen.