Tragisch ongeluk in Lierop: automobilist botst tegen boom en overlijdt

Bij een ongeluk op de Mierloseweg in Lierop donderdagochtend is een automobilist overleden. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt en reed tegen een boom. De politie kan nog niet zeggen of het om een man of een vrouw gaat.

Na het ongeluk zou kort brand zijn uitgebroken in de auto. Een vrachtwagenchauffeur en nog een andere weggebruiker zouden dat snel hebben geblust.

De brandweer, ambulance en politie rukten massaal uit naar de plek van het ongeluk, maar hulp mocht niet meer baten. Weg afgesloten

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk en zijn er geen anderen bij betrokken. De bestuurder zat alleen in de auto. De weg van Mierlo naar Lierop is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek.