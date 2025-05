Medewerker gevangenis Vught op staande voet ontslagen na slapen in cel

Een medewerker van de gevangenis in Vught is op staande voet ontslagen, nadat hij in de cel van een van de gedetineerden sliep. Dat heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen donderdag bekendgemaakt.

Het voorval gebeurde op 14 april, volgens een woordvoerder gewoon overdag. Een andere medewerker van de gevangenis ontdekte zijn slapende collega en deed een melding. De gevangene deed op dat moment op een andere plek aan een activiteit mee en was zelf niet in de cel aanwezig.

Volgens de woordvoerder was er geen relatie tussen de gevangene en de medewerker. "We zijn meteen met die persoon in gesprek gegaan. Wellicht is er besproken waarom diegene dit heeft gedaan, maar dat kunnen we niet delen."

De dienst vindt dat de werknemer onvoldoende professionele afstand heeft gehouden en daarom is de medewerker direct ontslagen. "Of je moe bent of niet, in een cel slapen hoort niet bij een professionele houding."