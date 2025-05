Hier hebben ze geen lucht meer en kapotte handen, nu titel PSV nadert

Even rustig nagenieten na de bizarre voetbalavond van gisteren, is er bij ballonnenbedrijf Ballondeco niet bij. Nu PSV op de valreep het kampioenschap toch nog kan binnenhalen, is het aanpoten voor het bedrijf in Waalre. Deze donderdag staan twee mannen samen maar liefst 20.000 ballonnen op te blazen en met de hand dicht te knopen. De ballonnen zijn bedoeld als versiering voor de eventuele huldiging maandag. “Het is écht een gekkenhuis”, zegt eigenaar Patrick Gloudemans die al 25 jaar in het vak zit.

Dan ziet het er helemaal zwart van de ballonnen zegt Patrick, of nou ja rood-wit dus. "De werkloods met een oppervlakte van driehonderd vierkante meter zit dan helemaal vol. Elk hoekje en gaatje moeten we dan opzoeken."

Van al die ballonnen worden vervolgens ballonslingers gemaakt. "Per uur worden er maar liefst negenhonderd per persoon opgeblazen. Twee mensen zijn aan het opblazen en twee maken er slingers van. Op dit tempo zijn we er vanavond mee klaar."

Vrijdag treffen ze in Waalre de laatste voorbereidingen. "Dan laden we de eerste busjes in. En zaterdagochtend om half zes beginnen we met op en neer rijden", legt Patrick uit. "Er passen 1700 ballonnen in een busje, dus we rijden twaalf keer op en neer. Een ander team hangt met een hoogwerker alles op."

"Het is fijn dat we dat voor ons mooie PSV kunnen doen", voegt hij eraan toe. Als het feest wordt afgeblazen omdat de Eindhovenaren geen kampioen worden is het voor Patrick en zijn team financieel trouwens niet zo'n groot probleem. De ballonnen zijn namelijk al betaald door de horeca-ondernemers.