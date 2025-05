Willy en René hebben geen twijfels over titel: 'Het wordt een mooie zondag'

En ineens staat PSV bovenaan met nog maar één speelronde te gaan. "Hoe is het mogelijk wat we de laatste dagen allemaal hebben meegemaakt", zegt clubcoryfee René van de Kerkhof donderdag nog vol ongeloof. "De ontknoping tegen Feyenoord, die wedstrijd van Ajax tegen NEC en nou weer tegen FC Groningen. Het had zo een mooie film kunnen zijn." En over de afloop van deze film heeft René geen twijfels. "Je maakt mij niet wijs dat Sparta van PSV wint."

Dat de gebroeders Van de Kerkhof het deze keer in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant over een kampioenschap van PSV zouden hebben, konden ze een week of twee terug nog niet bevroeden. Maar verdiend zou de titel wel zijn, volgens de broers. "Ajax speelt het hele seizoen al meer als een tobclub dan een topclub", zegr René. Broer Willy is dat met hem eens en ook hij ziet het niet meer fout gaan voor PSV. "Het wordt een mooie zondag. Als ze het nu nog zouden verspelen dan moet je ze veertien dagen straftraining geven."

"Schandalig wat FC Groningen en Ajax flikten."

Vrijwel iedereen in het Philips Stadion heeft tijdens de wedstrijd van PSV tegen Heracles meer op zijn telefoon zitten kijken dan op het veld. René had de luxe van een groot scherm in zijn eigen box. "Iedereen zat fanatiek naar Groningen-Ajax te kijken. Ik geloofde er niet meer in dat het nog 2-2 zou worden." Aan de andere kant van het scherm zat Willy ook naar de televisie te kijken. "Toen Groningen die vrije trap kreeg, zag ik al aankomen dat-ie erin zou gaan. En als dat dan gebeurt, geweldig!" Waar in het PSV-stadion een groot feest losbarstte, eindigde Groningen-Ajax met een knokpartij op het veld. "Als profvoetballers mag je dat nooit laten gebeuren, maar ik kan me de frustratie bij die Ajacieden wel voorstellen." Broer René is minder mild. "Schandalig wat Groningen en Ajax na de wedstrijd flikten. Dat ze met z'n allen liggen te rollebollen met die Klaassen weer als middelpunt." Al moet René toegeven dat hij ooit in Hongkong ook een vechtpart heeft uitgelokt: "Toen ben ik zelf op de bank gaan zitten en werd het me een knokpartij!"

"Wat dat mannetje in dat povere lijfje heeft, geweldig!"

Toch wil Willy ook nog wel iets over de wedstrijd van PSV kwijt. "Wat speelde Mauro Júnior goed! Wat dat mannetje in dat povere lijfje heeft, geweldig! Hij is wel veel geblesseerd geweest, maar hij heeft toch veel goede wedstrijden gespeeld. Misschien is hij wel de beste speler van het hele seizoen. Ik ben heel blij dat hij heeft bijgetekend." Voorlopig raken de gebroeders nog niet uitgebabbeld over het onverwachte en nog niet helemaal definitieve succes. Behalve in een extra ingelaste podcast, waarin zij hun licht over PSV laten schijnen, zijn de broers deze week ook te gast in de TV-talkshow Vrijdag van Omroep Brabant.

