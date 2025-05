'Krokettenkoning' Van Geloven sluit helft fabrieken

Snackfabrikant Van Geloven uit Tilburg, bekend van merken als Mora en Van Dobben, gaat de helft van zijn fabrieken in Nederland en België sluiten. Drie fabrieken, waaronder die in Cuijk, gaan in de loop van 2026 dicht. Dat heeft gevolgen voor 142 medewerkers, van wie 67 in Nederland.

Wat precies de reden is dat het concern gaat reorganiseren is onduidelijk. Van Geloven zegt zelf dat ze op deze manier 'de continuïteit van het bedrijf wil waarborgen en zo verder hoopt te groeien in Nederland, België en daarbuiten'. "Deze stap helpt ons om onze marktpositie te versterken en geeft ons de mogelijkheid om te groeien en nieuwe kansen te benutten", legt commercieel directeur Walter van de Ven in een persbericht uit.