'Krokettenkoning' Van Geloven sluit helft fabrieken: 'Zijn verouderd'

Snackfabrikant Van Geloven uit Tilburg, bekend van merken als Mora en Van Dobben, gaat de helft van zijn fabrieken in Nederland en België sluiten. Drie fabrieken, waaronder die in Cuijk, gaan in de loop van 2026 dicht. Dat heeft gevolgen voor 142 medewerkers, van wie 67 in Nederland.

Volgens commercieel directeur Walter van de Ven is het een strategische keuze om een deel van de fabrieken te sluiten. "Deze fabrieken zijn relatief klein en verouderd, met hoge kosten en lage productiviteit. Het is economisch gezien logisch om onze productie te concentreren op andere locaties", laat hij desgevraagd weten.