Zo ziet de huldiging eruit wanneer PSV zondag kampioen wordt

Als PSV zondag landskampioen wordt dan worden de Eindhovenaren maandag traditiegetrouw gehuldigd op het Stadhuisplein in Eindhoven. Ook de Markt wordt ingericht als evenementenlocatie, meldt de gemeente donderdag. Ook de route van de platte kar en het programma van de eventuele huldiging van PSV is inmiddels bekend.

Mochten die locaties volraken dan kan er verder gefeest worden op het 18 Septemberplein, het Catharinaplein en op de Oude Stadsgracht. Op alle locaties is de eventuele huldiging te volgen op grote schermen. Op deze schermen kunnen fans in de stad zondag ook de beslissende wedstrijd tegen Sparta in Rotterdam live volgen.