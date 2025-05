Bloedende man stapt uit bus in Waalwijk, heeft meerdere steekwonden

Op het busstation aan het Vredesplein in Waalwijk is donderdag een man bloedend en met meerdere steekwonden uit een bus gestapt. De man zou slachtoffer zijn geworden van een steekpartij die waarschijnlijk eerder in Tilburg heeft plaatsgevonden.

De bus reed rond twee uur in de middag op het Vredesplein waar de gewonde man uitstapte. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft de bebloede kleding van het slachtoffer veiliggesteld in een plastic zak. Een getuige die bij het slachtoffer was, is met de politie meegegaan naar het bureau.

In een parkje aan het Cederpad in Tilburg is de politie ter plaatse om getuigen te spreken. Dit is waarschijnlijk de plek waar het slachtoffer meerdere steekwonden heeft opgelopen.