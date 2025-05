Fietsster zwaargewond na botsing met auto, traumahelikopter opgeroepen

Een fietsster is donderdag zwaargewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Pater Petrusstraat in Handel. De oudere vrouw op een elektrische fiets en de auto reden allebei in dezelfde richting toen het misging. Een traumahelikopter kwam naar de plek van het ongeluk. Het slachtoffer is onder begeleiding van de arts uit de helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Waarschijnlijk is de vrouw tegen de zijkant van de auto terechtgekomen en daardoor op de grond gevallen. De weg is momenteel afgesloten vanwege het ongeluk.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink