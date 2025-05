Burgemeester sluit opnieuw huis in straat na explosie met molotovcocktial

De burgemeester van Roosendaal, Mark Buijs, sluit per direct een woning aan de Desmijndijk in Roosendaal. Bij die woning vond in de nacht van maandag op dinsdag een explosie plaats, vermoedelijk met een molotovcocktail. Vorig jaar werd er in de straat ook al een huis gesloten na een explosie.

Volgens de burgemeester is de openbare orde en het veiligheidsgevoel in de buurt ernstig aangetast. Het risico op nog een explosie is volgens Buijs groot. Het huurhuis is voor vier weken gesloten. Dit in de hoop dat de rust in de wijk terugkeert. Het is niet voor het eerst dat een huis aan de Desmijndijk gesloten wordt door de burgemeester. In augustus vorig jaar vond er ook al een explosie plaats bij een huis in de straat door een vuurwerkbom. Ook toen werd een huis voor vier weken op slot gedaan. "Het is zo'n laffe daad om andere mensen uit de buurt hiermee ook te treffen", vertelde Buijs toen tegen Omroep Brabant. "Ik ben onder de indruk van wat de buurtbewoners mij vertellen en begrijp dat deze gebeurtenis enorme inbreuk maakt op het veiligheidsgevoel." Volgens de politie ging het destijds om een conflict dat vermoedelijk in de relationele sfeer ligt.