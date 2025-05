Horeca legt forse biervoorraad aan voor mogelijk kampioensfeest PSV

De Eindhovense horeca bereidt zich volop voor op een mogelijk kampioenschap van PSV zondag. Onder andere door heel veel bier in te slaan. Een jaar geleden ontstond er tijdens het kampioensfeest op veel plekken een biertekort. "We hebben geleerd van vorig jaar", zegt de horecabaas van Eindhoven.

Het is snel schakelen deze week voor horecaondernemers in Eindhoven nu PSV sinds woensdag het behalen van het kampioenschap in eigen hand heeft. "Carnaval kunnen we maandenlang voorbereiden. Dit moet binnen een week geregeld worden", vertelt Ruud Bakker van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Eindhoven, donderdagavond in Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid.

"Komt alles wel op tijd binnen?"

Gelukkig is de horeca volgens hem gewend om snel dingen te regelen, waardoor het stressniveau van de ondernemers meevalt. "De enige stress die we hebben, komt van de vraag of alles wel op tijd binnenkomt? Maar ik denk dat gezonde stress goed is", zegt de voorzitter.

Het is te hopen dat de liters bier op tijd binnen zijn, want die hebben ondernemers in ieder geval groots ingeslagen. "We hebben geleerd van vorig jaar", lacht Bakker. Toen puilden de kroegen uit en was het bier binnen kortste keren op in veel zaken.

"Slangen in de biertanks om te vullen."

Dat laten horecaondernemers zich niet nog een keer gebeuren. "We gaan er vol voor. Na het kampioensfeest van zondag worden de slangen meteen in de biertanks gedaan om ze te vullen. Maar er zijn ook scenario's bedacht waarmee de tanks met bier tijdens het evenement als er een biertekort dreigt, bijgevuld kunnen worden." Op het Stratumseind in het centrum van Eindhoven komen zondag schermen te hangen als PSV op bezoek gaat bij Sparta en moet winnen om zeker te zijn van de titel. De horeca-ondernemers verwachten dan, net als vorig jaar, in één dag tijd een weekomzet te draaien. Dat is anders als PSV naast het kampioenschap grijpt en ze met liters bier blijven zitten. "Dan moet de horeca dat voor een groot deel bekostigen, maar we hebben het volste vertrouwen dat we kampioen worden", zegt de horecaman, die zelf een horecagelegenheid in het Philips Stadion runt.

"Prijzen blijven hetzelfde."

En is er is nog meer goed nieuws voor de PSV-fans. Ze hoeven niet bang te zijn dat horecaondernemers de kosten van het kampioensfeest en de huldiging doorreken aan de gasten. "De prijzen voor een biertje blijven hetzelfde als altijd. Het is niet zo dat PSV kampioen is en dat een biertje duurder wordt. We blijven gastvrij en zorgen dat iedereen een mooi feest heeft", verzekert Bakker.