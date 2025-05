Kittens onder de olie gevonden bij achtbaan Joris en de Draak in Efteling

Twee kittens gedrenkt in olie zijn begin mei in de Efteling gevonden. De diertjes van slechts vijf weken oud zaten in de olielekbak van de achtbaan Joris en de Draak. De katjes zijn overgebracht naar Dierenasiel Waalwijk. “Het gaat goed met ze”, zegt medewerker Leidi.

De Efteling bevestigt de vondst van de kittens. Hoe ze in de olielekbak terecht zijn gekomen, is onbekend. “Ze moeten er moeite voor doen om in te komen”, zegt een woordvoerder van de Efteling. Het is wel mogelijk, omdat de omgeving niet helemaal af te sluiten is. De bak zorgt ervoor dat de olie van de attractie opgevangen wordt en niet in in de grond terechtkomt.