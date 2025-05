Zangeres XXJULÍA wint prijs voor nieuw talent: 'Vieren met een friettafel'

Julie Benoit uit Tilburg, beter bekend als artiest XXJULÍA, heeft donderdag de 3FM Trending Talent-verkiezing gewonnen. De TikTok-talentenjacht naar nieuw muzikaal talent is een springplank naar nationale bekendheid. Dat hoopt Julie met haar winst te krijgen, maar haar geliefde Tilburg verlaat ze niet zo snel. Ze wil zelfs een friettafel in haar woonplaats organiseren om te vieren dat ze gewonnen heeft. "Wel met Belgische mayonaise", lacht de geboren Vlaamse.

Julie wist met haar eigenzinnige muziek de prijs binnen te slepen. De artieste maakt alternatieve soulpop, met invloeden van funk en jazz. De verrassing was groot toen ze donderdag de prijs in ontvangst mocht nemen. "Ik werd door een vriendin gelokt om een koffietje te drinken toen ik verrast werd. Ik heb een tafel omgegooid en voor het eerst een champagnefles leeggespoten", lacht de winnares. "Het was superleuk."

Julie werd feestelijk verrast in haar woonplaats Tilburg (foto: 3FM).

Na het feestelijke moment belde Julie direct haar vriendin Hannah Roelofs uit Geldrop op. Zij was als zangeres HANNAH de tweede finalist in de wedstrijd, maar dat zat de vriendschap niet in de weg.

"Het is heel dubbel, want Hannah heeft ook hard gewerkt en we hebben samen veel voorbereidingen gedaan voor de talentenjacht. Maar de plannen voor een samenwerking worden uitgestippeld", belooft Julie.

"Brabantse gezelligheid bestaat echt."

De muzikale duizendpoot die naast zingen ook deels haar eigen muziek produceert, is geboren in België, maar kwam voor haar studie aan de Rockacademie naar Tilburg. "Ik wil nog lang in Tilburg blijven, ook na het winnen van deze wedstrijd", lacht ze. "De Brabantse gezelligheid waar ik over hoorde, bestaat echt ben ik achter gekomen." Julie beloofde zelfs een friettafel in haar geliefde woonplaats aan iedereen die op haar stemde. "Ik doe geen loze beloftes. Maar ik wil het goed gaan doen en dat vergt wat voorbereidingen vooraf. Ik wil in juni de friettafel organiseren", belooft ze. Het typisch Nederlandse tafereel krijgt dan wel een tintje van haar geboorteland. "Als Belgische frieten te duur zijn, staat er wel Belgische mayonaise op tafel", lacht ze. Naast een culinair feestje hoopt Julie ook een boodschap uit te dragen met haar muzikale winst. "Dat meer vrouwen zich producer gaan noemen. Dat gebeurt nu nog te weinig", vindt ze.

"Tweede vrouw die als audio engineer afstudeerde."

"Ik was de tweede vrouwelijke audio-engineer die in zes jaar tijd afstudeerde aan de Rockacademie. Het wordt vaak weggezet als een mannenbaan, iets dat veel te technisch is voor vrouwen. Maar dat stereotype klopt niet." De online talenjacht van 3FM gaf artiesten als Froukje, S10 en Goldband eerder een groot podium. Als prijs mag XXJULÍA donderdagavond live optreden op de radiozender en wordt haar nummer 'Push& Pull' er de komende weken regelmatig gedraaid. "Ik heb de laatste weken veel te weinig geslapen om zenuwachtig te zijn. Het optreden gaat zeker mooie kansen opleveren", denkt ze.