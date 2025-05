Leerlingen vliegen elkaar in de haren in Beekse Bergen, politie grijpt in

Het was donderdagmiddag onrustig in safaripark De Beekse Bergen in Hilvarenbeek en dat kwam niet door een ontsnapte leeuw of een boze olifant. Leerlingen van twee verschillende scholen zijn met elkaar in gevecht gegaan in het park. De politie kwam ter plaatse om de boel te sussen.

De politie kreeg een melding van een vechtpartij tussen een groep van 140 scholieren tegen een andere groep van 190 leerlingen. "En mogelijk zouden er messen zijn gezien", schrijft de politie van Tilburg op Instagram. Eenmaal in het dierenpark bleek het om een handjevol leerlingen te gaan. De scholieren zijn met elkaar op de vuist gegaan, maar er is niemand gewond geraakt. Het is ook niet bekend hoe de vechtpartij precies is ontstaan en wie er begonnen is. De politie heeft een van de groepen verzocht om het park te verlaten. Daarna keerde de rust al snel terug in het park.