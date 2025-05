Universiteitsgebouw bezet door Pro-Palestijnse actiegroep

Een groep demonstranten van Palestine Solidarity Tilburg (PST) bezet en barricadeert donderdagavond het Dante-gebouw van Tilburg University. De politie gaat over tot ontruiming als de demonstranten niet vrijwillig vertrekken, maar wanneer is niet duidelijk. Activiteiten van een wetenschapsfestival moesten in andere gebouwen worden ondergebracht, omdat bezoekers het Dante-gebouw niet in kwamen. Demonstranten hebben meubilair voor de deur gezet. De actiegroep protesteert tegen de banden van de universiteit met Israëlische instellingen.

De actiegroep startte donderdag vroeg op de avond met een aangekondigde protestmars om solidariteit op te roepen voor de Palestijnse bevolking. Tientallen demonstranten verzamelden zich met spandoeken.

Rond acht uur werd het Dante-gebouw van de universiteit bezet door een aantal actievoerders. Meubilair uit het gebouw werd voor deuren gebarricadeerd, zodat bezoekers het gebouw niet meer in konden. Rond twaalf uur bezetten demonstranten nog altijd het gebouw met meubilair.

Volgens een woordvoerder van de universiteit moesten activiteiten van het wetenschapsfestival Night University daarom in andere gebouwen van de universiteit worden ondergebracht. De universiteit heeft door de ordeverstoring de politie ingeschakeld. Ontruiming

De politie is aanwezig bij het gebouw en houdt de demonstratie in de gaten. Volgens de woordvoerder zijn er zover bekend geen vernielingen aangebracht en zijn er geen demonstranten aangehouden. De politie gaat over tot ontruiming, maar wanneer is niet duidelijk. De universiteit is twee keer eerder ontruimd, omdat demonstranten een gebouw bezet hielden.