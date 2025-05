Een auto die geparkeerd was voor een huis aan de Duyn en Daelseweg in Nuland is donderdagnacht door brand beschadigd. Het vuur werd rond kwart over een 's nachts ontdekt. De auto stond op de oprit van het huis.

Het rechterachterwiel van de auto zou in brand zijn gestoken. De brandweer was snel aanwezig en kon de schade beperken.

Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink