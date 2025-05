Zonovergoten dagen, temperatuur verder omhoog: 'Regenmeters vangen stof'

Zonaanbidders komen al geruime tijd volop aan hun trekken en kunnen ook de komende periode hun borst natmaken. Ook dan wachten ons zonovergoten dagen en de temperatuur gaat nog wat verder omhoog. Dat vertelde Alfred Snoek van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant.

"Regenmeters vangen nu alleen maar stof", vertelde Snoek op de radio. "Regen staat voorlopig niet op het programma, ook deze vrijdag niet. We beginnen deze dag zonovergoten. Vanuit het westen zijn wel wat wolken onderweg richting onze provincie, maar gaandeweg lost een deel daarvan alweer op. De temperatuur loopt op naar een graad of 18 in het uiterste westen van de provincie en 20 graden wat verder oostwaarts.""

Daarbij waait het licht, uit noordelijke richting. 's Middags neemt de wind toe tot kracht 3 of 4. "Die wind maakt het in de schaduw misschien wat frisjes, maar in het zonnetje is het goed warm vandaag, bij een hoge zonkracht."

Vrijdagavond koelt het vrij snel af. "Zodra de zon wat lager komt te staan, is het verstandig om een jasje of truitje aan te doen als je nog even buiten gaat zitten of nog even wilt wandelen."

Ook in het weekend verwacht Snoek heel veel zonneschijn. "Soms is er dan wel wat bewolking, maar het aandeel zonneschijn zal veel groter zijn. 's Nachts en in de vroege ochtend kan het misschien nog wel wat aan de frisse kant zijn. De temperatuur op de zandgronden kan her en der dalen naar een graad of 5. Maar in de middag gaan we dan weer naar een graad of 20. Het is heel vriendelijk, zonnig meiweer in het algemeen."