Ruim twintig demonstranten opgepakt tijdens ontruiming van universiteit

Tijdens de ontruiming van het Dante-gebouw van Tilburg University zijn donderdagnacht 22 demonstranten opgepakt. Dat laat een woordvoerder van de politie vrijdagochtend weten. Actiegroep Palestine Solidarity Tilburg (PST) bezette het gebouw, omdat ze wil dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De demonstranten hadden tenten meegenomen en meerdere ruimtes gebarricadeerd met spullen uit lokalen.

In en om het gebouw zijn vrijdagochtend nog de restanten van de bezetting te zien. Tientallen tafels en stoelen zijn aan elkaar vastgebonden, buiten hangen rood-witte linten en in de hal liggen zo'n vijf festivaltentjes er verlaten bij. Aan het raam hangt nog een enkele protestposter. Medewerkers zijn druk in de weer om de boel op te ruimen. De actiegroep begon donderdagochtend met een aangekondigde protestmars. Rond zes uur 's avonds bezetten zo'n twintig actievoerders het Dante-gebouw van de universiteit. Ze barricadeerden de ingangen, zodat bezoekers het gebouw niet meer binnen konden gaan.

Spullen zijn aan elkaar vastgebonden met touwen (foto: Tom Berkers).

Omdat de demonstranten niet uit zichzelf wilden vertrekken, werd de politie ingeschakeld. Die heeft de studenten meerdere keren gevorderd om het gebouw te verlaten. "Omdat ze daar geen gehoor aan gaven, is in overleg met de gemeente en het Openbaar Ministerie besloten om de Mobiele Eenheid in te zetten", meldt de politiewoordvoerder. De ME heeft het gebouw rond twee uur 's nachts ontruimd.

Alle demonstranten zijn meegenomen naar het politiebureau en aangehouden voor lokaalvredebreuk. Vrijdagochtend zijn ze weer vrijgelaten.

"We snappen niet dat ze hun eigen studenten negeren."

De actievoerders wilden met de bezetting duidelijk maken dat ze het niet eens zijn met samenwerkingen van Tilburg University met Israëlische instellingen. Vorige week liet de universiteit weten de banden met twee Israëlische universiteiten te verbreken, maar wel door te gaan met Hebrew University in Jeruzalem. Ook de samenwerking tussen individuele wetenschappers uit Tilburg en Israël gaat door. De studenten van de actiegroep zijn het daar niet mee eens. "We hoopten dat iemand van de universiteit met ons zou komen om hierover te praten, maar in plaats daarvan stuurden ze de politie", zegt Rami Fransawi vrijdagochtend. Hij doet het woord namens PST. "We snappen niet dat ze nog steeds hun eigen studenten blijven negeren." Of er meer acties volgen, wil Fransawi niet zeggen.

"Het was een lange nacht."

De ontruiming nam volgens de universiteit veel tijd in beslag. "Het was een lange nacht", laat de woordvoerder van Tilburg University weten. "Het hele pand moest doorzocht worden, om er zeker van te zijn dat iedereen eruit was. Veel ruimtes waren gebarricadeerd met spullen uit de lokalen. Die waren met touwen aan elkaar vastgemaakt", zo zegt de universiteit. In het gebouw zou donderdagavond het wetenschapsfestival Night University van start gaan. De activiteiten van dat festival zijn uiteindelijk deels verplaatst en deels afgezegd. De ontruiming is rustig verlopen. Volgens de politie zijn er geen vernielingen aangericht en is niemand gewond geraakt. De universiteit werkt vrijdagochtend met man en macht om het onderwijs te kunnen hervatten.