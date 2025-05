Marathon Eindhoven compleet uitverkocht

De 41e editie van de ASML Marathon in Eindhoven is volledig uitverkocht. In iets meer dan 24 uur vlogen alle startbewijzen over de toonbank. Je kunt je dus niet meer inschrijven voor de marathon.

Voor andere onderdelen zijn nog wel startbewijzen beschikbaar. Maar: "Wees er snel bij", schrijft de organisator op Instagram. "Ook bij de ASML Halve Marathon gaan de inschrijvingen hard."

Hoge prijs

Organisator Golazo heeft de prijzen voor deelname dit jaar tot wel 37 procent verhoogd. Veel mensen klagen onder het Instagrambericht over de dure kaartjes. "Ik heb nu een ticket kunnen kopen voor een belachelijk hoge prijs! Hardlopen is echt een elitesport aan het worden op deze manier", zegt iemand onder het bericht. Het duurste startbewijs kostte 110 euro. Later dit jaar, op zaterdag 11 en zondag 12 oktober wordt de 41e editie van de ASML Marathon in Eindhoven gehouden.