Gemeentebestuur legt zich niet neer bij komst mega-distributiecentrum

Geldrop-Mierlo sleept, in opdracht van de gemeenteraad, de gemeente Nuenen voor de rechter. Het gemeentebestuur is het niet eens met het besluit om een vergunning af te geven voor de bouw van een mega-distributiecentrum op bedrijventerrein Eeneind-West tussen Geldrop en Nuenen.

De gemeente Geldrop-Mierlo wijst erop dat het bouwen van het distributiecentrum in Geldrop een enorme toename van het vrachtverkeer veroorzaakt. "Met alle gevolgen van dien: veel files en zelfs onveilige situaties worden verwacht op locaties waar het nu al extreem druk is. Denk hierbij aan de rotonde aan het Bogardeind met de oprit en afrit van de A67. Bovendien gaat de luchtkwaliteit achteruit en is het mogelijk dat door toenemende drukte aanrijdtijden van hulpverleners in het gedrang komen." Buurtbewoners, verenigd in actiecomité 'XXL Distributiecentrum Nee', wezen hier eerder ook al op.

Nuenen kan zorgen begrijpen

De afgelopen tijd werden er 1500 bezwaren, officieel gezegd: zienswijzen, ingediend tegen het plan. Maar volgens de gemeente Nuenen zijn de genoemde tegenargumenten niet zwaar genoeg om het distributiecentrum tegen te kunnen houden.

Het college van Nuenen zegt de zorgen desondanks te kunnen begrijpen. "De regelgeving in Nederland bepaalt echter dat een bestemmingsplan áltijd leidend is bij de vraag of een vergunning verleend moet worden. Als college zijn wij verplicht aan de planregels van het bestemmingsplan te toetsen."

'We trekken alles uit de kast'

Toch geeft het actiecomité, net als de gemeente Geldrop-Mierlo, niet op. "We gaan niet bij de pakken neerzitten. We trekken alles uit de kast om dit plan tegen te kunnen houden. Onze hoop is daarbij gevestigd op de provincie", vertelde Frans van de Camp van de actiegroep eerder deze week.

Hij heeft zijn hoop gevestigd op de stikstofcrisis. Daardoor staan diverse bouwprojecten on hold. Het is heel lastig om een stikstofvergunning te krijgen om te mogen bouwen en voor zo'n vergunning moet je bij de provincie zijn.

Tot 23 juni kan er bij de rechter beroep tegen het besluit van de gemeente Nuenen worden ingediend. Op dit moment werkt de gemeente Geldrop-Mierlo hier hard aan. Ook de actiegroep vecht het besluit van de gemeente aan bij de rechter.