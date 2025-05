Dure nederlaag Van Gerwen in Premier League

Darter Michael van Gerwen is in de vijftiende ronde van de Premier League in zijn eerste partij uitgeschakeld. De drievoudig wereldkampioen verloor in Aberdeen van de Brit Nathan Aspinall met 6-3.

De nederlaag kan tot gevolg hebben dat Van Gerwen zich niet plaatst voor de play-offs. Er is nog een reguliere speelronde te gaan. Van Gerwen kwam met 3-0 achter en wist toen zijn eerste leg te winnen. Hij vocht zich terug naar 3-2, maar daarna liet hij het initiatief weer over aan Aspinall.