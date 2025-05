Het kampioenschap ligt voor het grijpen, maar wordt PSV kampioen?

Het kampioenschap ligt voor de Eindhovenaren voor het grijpen. Maar wint PSV de titel in de Eredivisie of stiekem toch Ajax? De Amsterdammers gingen de afgelopen weken ten onder aan kampioenstress en verspeelden hun riante voorsprong van negen punten. Nu is het de beurt aan PSV, dat met nog een wedstrijd te gaan één punt meer heeft dan Ajax, om niet onder de druk van diezelfde stress te bezwijken.

Danny Koevermans, oud-speler van PSV weet alles van die kampioenstress. De oud-aanvaller verspeelde in het seizoen 2006/2007 op de laatste speeldag, toen als speler van AZ, de titel aan PSV door een nederlaag tegen Excelsior. "Ik hoop dat wat mij toen overkwam nu niet bij PSV gebeurt. Een trauma voor het leven", zegt Koevermans tegen de NOS. "Het is een ongekend seizoen geweest", zegt voormalig PSV-speler Boudewijn Zenden. "Het gaat alle kanten op. In de winterstop had PSV tien punten meer dan Ajax, vervolgens sta je negen punten achter en nu heeft PSV de beste kaarten. Ongekend." PSV staat een punt voor op Ajax met nog maar één wedstrijd te gaan.

"Maar die moet nog wel gespeeld worden", voegt hij eraan toe. Als een kampioenschap voor het grijpen ligt, is het soms moeilijk om niet onder de druk te bezwijken. "Ze hebben het nu in eigen hand. Maar als je ziet wat er dit seizoen allemaal is gebeurd, durf ik nog niet al mijn geld op PSV te zetten."

"Jullie moeten er nog eentje."

Ook Koevermans is nog niet helemaal zeker van zijn zaak. Hij zag de blijdschap woensdag bij de PSV'ers, na de 2-2 van Tijmen Blokzijl die Ajax twee punten kostte, met opgetrokken wenkbrauwen. "Ik dacht meteen: jongens, ondanks dat het gevoel nu verschrikkelijk positief is, jullie moeten er nog eentje." Koevermans heeft een advies aan de Eindhovenaren zodat zij niet hoeven mee te maken wat hem overkwam: "Ze moeten simpelweg doen wat ze altijd doen." Hij weet het, dat lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. "Maar PSV zit in een goede fase, ze winnen weer makkelijk, die gaan er een paar leuke trainingen van maken. Meer kun je ook niet doen."

"Sparta is geen makkelijke wedstijd."

Zenden voegt daar nog aan toe: "Sparta is zeker geen makkelijke wedstrijd. Zij hebben namelijk nog alles om voor te spelen en de club is in de race voor de voorronde van de Europa League. Dat maakt het zo leuk. Voor de neutrale kijker is het fantastisch dat het op deze manier tot een einde komt." Zondag worden de topclubs van hun kampioenstress verlost en wordt duidelijk wie zichzelf kampioen mag noemen. PSV speelt uit tegen Sparta Rotterdam. Als ze winnen, zijn ze kampioen. Ajax moet tegen FC Twente, thuis, in de Arena in Amsterdam. De aftrap van beide wedstrijden is om half drie 's middags.