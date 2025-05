Sjanie krijgt lach niet van haar gezicht nu Biesbosch weer toegankelijk is

Een bezoekje aan Nationaal Park De Biesbosch was knap lastig voor Sjanie Versluis-Ruijtenberg (84) uit Werkendam. Doordat ze een jaar geleden een nieuwe knie kreeg en nog op de wachtlijst staat voor een nieuwe heup, is ze minder mobiel geworden. Een bijzondere Bever in de Biesbosch zorgde ervoor dat ze toch het natuurgebied in kan en dat ze haar lach niet meer van haar gezicht krijgt.

Rolstoelen, rollators en scootmobiels vullen een zaaltje van het Biesbosch MuseumEiland in Werkendam. Onder luid applaus wordt Sjanie, oprichtster van de Werkendamse afdeling van De Zonnebloem, naar binnen gereden op een rolstoelfiets. In haar hand houdt ze een wandelstok vast.

"Ik voel me gehandicapt. Onder doet het niet meer goed."

“Vroeger kwam ik hier dikwijls”, vertelt Sjanie. “Het is een heel mooi gebied, waar ik de hele dag kon vertoeven.” Maar vanwege haar fysieke beperking, een kapotte knie en een slechte heup, werd dat lastiger voor de 84-jarige Werkendammer. “Ik voel me gehandicapt. Onder doet het niet meer goed.” Ze gebruikt inmiddels een wandelstok of rollator. Bij grotere afstanden, zoals van de parkeerplaats naar de entree van het Biesbosch MuseumEiland, zit ze in een rolstoel.

Oplossingen

Het Biesbosch MuseumEiland biedt nu oplossingen voor mensen zoals Sjanie, zodat zij makkelijker een ommetje kunnen maken door de oude grienden bij buitenmuseum De Pannenkoek of langs het vogelrijke Laarzenpad in de Kleine Noordwaard. Verder zijn de wandelpaden op het MuseumEiland opgeknapt en zijn er meer bankjes langs geplaatst.

"Een project van de lange adem", zegt Peter van Beek, directeur van het Biesbosch MuseumEiland. In 2023 werd het museum gewezen op een subsidieregeling voor het toegankelijker maken van de Brabantse Natuurpoorten, waar het MuseumEiland er één van is. Sinds donderdag kunnen mensen met een fysieke beperking gebruikmaken van een rolstoelfiets van de Zonnebloem, waar een rolstoel voor op een plateau gezet kan worden. Ook is er 'de Wombat', een zogenoemde ‘offroad’ rolstoel met dikke banden. Met behulp van deze stoel kunnen moeilijk begaanbare paden bereden worden. Soortgelijke rolstoelen met rupsbanden worden bij Natuurpoort Benedensas in De Heen, op de Brabantse Wal, al gebruikt.

"Ook mindervalide mensen mogen hier van genieten."

De rolstoelfiets en de Wombat zijn voor vijf euro te huur bij het museum. Vijftig ritjes met dit nieuwe vervoersmiddel zijn gesponsord door zanger John de Bever. Hij is ambassadeur van De Zonnebloem. Sjanie kijkt ernaar uit om op een zonnige zondag een bezoekje te gaan brengen aan buitenmuseum De Pannenkoek. “Ook mindervalide mensen mogen hier van genieten.”