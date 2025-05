Ook bij Max Verstappen staat zondag alles in het teken van PSV

Het eerste dat Max Verstappen doet als hij zondag uit zijn raceauto komt, is de uitslag van PSV checken. Dat zegt de viervoudig wereldkampioen Formule 1 tijdens een persconferentie in aanloop naar de Grote Prijs van Imola van zondag.

Verstappen is een groot PSV-fan. De waanzinnige ontknoping van de Eredivisie volgt hij dan ook op de voet. PSV stond in de winterstop nog negen punten voor op Ajax. De titel leek toen voor het grijpen te liggen voor de ploeg uit Eindhoven.

Totale implosie

Maar een totale implosie volgde en de voorsprong veranderde na de winterstop in een achterstand van negen punten op Ajax. Daarmee leek het kampioenschap beslist in Amsterdams voordeel. Maar vervolgens leek de spanning de Ajacieden ineens te veel te worden. Puntenverlies tegen FC Utrecht (4-0), Sparta (1-1), NEC (3-0) en woensdag FC Groningen (2-2) leidde ertoe dat PSV weer boven Ajax kroop. De Eindhovenaren zelf rekenden woensdag gemakkelijk af met Heracles Almelo: 4-1.

"Dat was natuurlijk ook voor mij een heel fijn resultaat”, reageert Verstappen in De Telegraaf.

'Ik denk dat ze het wel gaan redden'

"Het is wel een gekkenhuis geweest dit seizoen”, verzucht Verstappen in de krant. Maar hij vertrouwt erop dat de titel nu daadwerkelijk naar PSV gaat, dat zondag op bezoek moet bij Sparta in Rotterdam.

"Ik denk wel dat ze het redden, zeker gezien de vorm die ze de laatste weken hebben. Als ze het nu nog weggeven, zou dat wel heel bizar zijn. Zondag na mijn race wil ik het graag heel snel weten. Al denk ik dat Ajax misschien nog wel een moeilijkere wedstrijd voor de boeg heeft, tegen FC Twente.”