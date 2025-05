Voetbalsters PSV rest van het jaar zonder aanvoerster Hendriks

De voetbalsters van PSV moeten het in de laatste competitiewedstrijd doen zonder aanvoerster Gwyneth Hendriks. De 24-jarige verdedigster heeft in de verloren bekerfinale een kruisbandblessure opgelopen en is de rest van het jaar uitgeschakeld, meldt de club.

PSV strijdt op de slotdag van de competitie met FC Twente om de titel. Beide ploegen hebben 54 punten, maar Twente heeft een beter doelsaldo, +49 tegen +44. De Eindhovenaren spelen zaterdag tegen Feyenoord en FC Twente treft AZ. Hendriks viel in de bekerfinale in de 16e minuut uit. De verdedigster moet een operatie ondergaan en wacht een lange revalidatie. "Het is een enorme klap om te verwerken, maar ik ga er alles aan doen om sterker terug te komen", zegt Hendriks.