Dit zijn de twee kandidaten voor het nieuwe busvervoer in Oost-Brabant

Er zijn twee potentiële kandidaten om vanaf 13 december 2026 het busvervoer in Oost-Brabant uit te voeren. Daarnaast heeft de provincie 3,5 miljoen euro extra gereserveerd om ervoor te zorgen dat Tilburg, Den Bosch en Oss ook in de toekomst goed bereikbaar blijven met de bus.

Zowel Arriva als vervoerder EBS hebben een 'bieding' uitgebracht op de nieuwe OV-concessie. Dat is een afspraak tussen een vervoerder en de provincie. Arriva zorgt in Brabant al voor busvervoer, maar EBS is een nieuwe naam in de provincie. Zij rijden wel al rond in Zuid-Holland en de Zaanstreek.