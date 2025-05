PSV presenteert nieuw uittenue met 'Brabantse' tint voor kampioenswedstrijd

PSV heeft het uittenue voor het komende seizoen gepresenteerd. De Eindhovenaren zullen uitkomen in een donkerblauw shirt met de Brabantse rood-witte blokken, als eerbetoon aan de loyale supporters uit alle hoeken van de provincie.

De kersverse koploper zal aankomende zondag al aantreden in het nieuwe 'Brabantse' shirt. Ze spelen dan tegen Sparta Rotterdam. Bij winst kronen de mannen van Peter Bosz zich tot kampioen van de Eredivisie.



"Omdat onze fans het kloppend hart van Brabant vormen, nodigden we seizoenkaarthouders uit elke Brabantse gemeente uit voor een speciale beleving voorafgaand aan PSV - Fortuna Sittard", schrijft de club. Deze fans kregen het shirt, via een mystery box, voor het eerst te zien. In een campagne video toonde PSV de reacties van de Brabanders.