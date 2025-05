Snelweg A58 en A67 dit weekend deels afgesloten

De snelwegen A58 en A67 zijn dit weekend wederom afgesloten door werkzaamheden. Het asfalt van beide wegen gaat op de schop. Dat betekent dat je de A58 dit weekend niet op kunt tussen knooppunt De Baars en afslag Tilburg-Reeshof, richting Breda. De A67 is tussen Leenderheide en Zaarderheiken richting Venlo dicht.

Omleiding

Het verkeer vanuit Den Bosch richting Breda wordt omgeleid via de A59 en de A27. En mochten er Eindhovenaren zijn die dit weekend richting Breda willen, zij worden via de A2, A59 en de A27 omgeleid. Het doorgaande verkeer richting Venlo en Duisburg wordt omgeleid via de A2 en de A73.

Gele borden geven informatie over de werkzaamheden. Ook volgend weekend zal de A58, op dezelfde tijden, dicht zijn vanwege werkzaamheden. Mocht het regenen dan gaan de werkzaamheden niet door.