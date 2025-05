Bosz hield geen rekening meer met titel: 'Maar we hebben nooit opgegeven'

PSV is zondag bij een overwinning op Het Kasteel voor de 26ste keer de beste ploeg van Nederland. Dat de Eindhovenaren nu de belangrijkste titelkandidaat zijn, is voor Bosz een aangename verrassing. “Van alle ploegen in de Eredivisie hebben wij het langst bovenaan gestaan. Maar nadat we thuis verloren van Ajax had ik geen rekening meer gehouden met de titel. We hebben echter nooit opgegeven.”

De speelronde van afgelopen woensdag gaat de geschiedenisboeken in als een heel bijzondere. PSV won zelf overtuigend met 4-1 van Heracles Almelo, maar concurrent Ajax liep in de extra tijd schade op tegen FC Groningen: 2-2.

Bosz zelf was op het moment van de goal al in de trainerskamer. “We liepen een ronde over het veld om het publiek te bedanken en mijn assistent zag toen dat de wedstrijd in Groningen nog bezig was. Ik ben naar binnen gegaan, maar toen kwam er opeens veel geluid uit het stadion. We begrepen direct dat er gescoord was."

Lees ook PSV wint en kan zondag kampioen worden want Ajax speelt gelijk

Bosz hoorde een dag later dat sommige mensen het raar vonden dat er PSV-spelers waren die hard juichten. "Wat een lulverhalen, laat die jongens gewoon juichen. Het is een heel menselijke reactie dat je blij mag zijn als jouw concurrent punten laat liggen. Het zou pas vreemd zijn als dit voor de spelers another day in the office is.”

"Het gaspedaal volledig indrukken."

Extra druk voelt PSV-trainer Peter Bosz niet nu de titel binnen handbereik is. De voorbereiding op de kampioenswedstrijd tegen Sparta Rotterdam komende zondag zal niet anders zijn dan normaal. “We analyseren de tegenstander goed en met respect en zijn niet met randzaken bezig. In Rotterdam zullen we het gaspedaal weer volledig indrukken en keihard werken." Bosz blijft voorzichtig en wil niet te vroeg juichen. “De grootste verandering is dat we het in eigen hand hebben. Voor de wedstrijd tegen Heracles Almelo moesten we nog naar anderen kijken. Maar we hebben nog niks, we moeten zondag winnen in Rotterdam. Of ik trots ben op mijn ploeg? Stel me die vraag zondag na de wedstrijd.”

Wachten op privacy instellingen...