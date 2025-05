Familiebedrijf werkt hard aan platte kar PSV: 'Al moeten we tot laat door'

Dat PSV zondag alles in eigen hand heeft voor het kampioenschap in de Eredivisie, had een paar weken geleden bijna niemand voor mogelijk gehouden. Ook bij Kusters Logistics, het bedrijf dat de platte kar van PSV verzorgd, zijn ze verbaasd dat ze na de wedstrijd tegen Heracles Almelo toch weer mochten gaan bouwen. "Het begint eentonig te worden."

Na de midweekse overwinning op Heracles Almelo gaf PSV het startsein en konden ze los. De abrupte opmars richting de titel geeft het logistieke bedrijf geen stress, ze doen dit namelijk al meer dan 25 jaar. "Het begint eentonig te worden", lacht Mike Schoonenberg, die al twintig jaar meewerkt aan de platte kar.



Dagtaak

De twee bouwers begonnen donderdagochtend met een kale oplegger, die het bedrijf normaalgesproken gebruikt voor hun logistieke diensten. Het is de bedoeling dat de kar in één dag gereed wordt gemaakt. "Daar hebben we een dagtaak aan. De kar moet worden voorzien van een verhoging, waar de spelers op kunnen staan. Ook een railing voor de veiligheid en beplating aan de zijkant, waarop stickers en spandoeken van PSV worden bevestigd."

Fans hoeven niet bang te zijn dat de platte kar maandag niet op tijd in Eindhoven is voor een eventueel kampioenschap. "Al moeten we tot laat doorwerken, de kar komt af", zegt Roy van der Zanden, bedrijfsleider van Kusters Logistics.



Enorme eer

Kusters Logistics is een Eindhovens familiebedrijf, waar louter PSV-fans werken. Het is voor alles en iedereen daarom een enorme eer om al jaren aan de platte kar van hun club te mogen werken. "De kar bouwen voor de mooiste club van Nederland, wat wil je nog meer", vertelt Schoonenberg vol trots. "Niet iedere PSV-fan kan zeggen dat hij regelmatig meewerkt aan de kampioenskar."

Ook voor Van der Zanden blijft het gaaf. "Het is een erebaantje, zeker omdat we het al zo lang mogen doen. Het is uniek in Nederland, aangezien PSV als enige club met een platte kar door de stad rijdt. We plannen onze jongens er met alle liefde en plezier voor vrij."



Aan een doemscenario voor zondag denken ze bij Kusters Logistics niet. "Ik heb alle vertrouwen in een goede afloop. Ik zie ze gewoon echt niet verliezen", zegt Schoonenberg stellig. "En zo wel, dan breken we de boel weer af. Het hoort erbij. Dat hebben we in het verleden vaker moeten doen. Wel of geen kampioen: het is nooit voor niets geweest. We halen hier voldoening uit. Maar laten we voor zondag van het beste uitgaan."