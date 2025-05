Onrust om omstreden gebedsgenezer groeit, roep om streng toezicht

Inwoners van Dussen zijn het zat en komen in actie tegen de omstreden gebedsgenezer Tom de Wal in hun kleine dorpje. Met zijn religieuze organisatie Frontrunners Ministries houdt hij allerlei bijeenkomsten: van genezingsdiensten tot kinderwensdiensten. Zo’n 250 inwoners willen dat de gemeente streng gaat controleren op wat De Wal doet en of dit wel overeenkomt met het bestemmingsplan.

De Wal organiseert de bijeenkomsten in het voormalige partycentrum De Rietpluim, waar een horecabestemming op zit. Maar volgens een heleboel inwoners vallen de activiteiten die De Wal organiseert niet onder horeca. Tijdens zijn gebedsdiensten zegt De Wal mensen te ‘genezen’ van ernstige ziektes als MS en kanker. Ook heeft hij kinderwensdiensten, waar wordt gebeden voor stellen met een onvervulde kinderwens. Helga Gardenier woont schuin tegenover het pand en diende, namens leden van de Facebookgroep 'Geen Frontrunners in Dussen', een handhavingsverzoek in bij de gemeente Altena. Met zo'n verzoek kan de gemeente controleren of mensen en bedrijven zich aan de regels houden. Als iemand de regels overtreedt, kan de gemeente ingrijpen. De gemeente liet in eerste instantie aan Helga weten dat ze het verzoek waarschijnlijk af gaan wijzen omdat ze niet konden beoordelen of het verzoek daadwerkelijk namens andere inwoners is ingediend.

Wie is Tom de Wal? Tom de Wal (31) uit Oosterhout richtte in 2016 Frontrunners Ministries op. Met deze religieuze organisatie organiseert hij genezings- en bevrijdingsdiensten door het hele land. De bijeenkomsten zijn omstreden. Tijdens deze diensten zouden mensen 'genezen' kunnen worden van ziektes als MS, Parkinson en kanker en 'bevrijd' van 'demonen' als homoseksualiteit en autisme. Frontrunners Ministries is een stichting met een ANBI-status. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling, dat zijn organisaties die voor tenminste negentig procent het algemeen nut moeten beogen. Voorbeelden daarvan zijn ziekenhuizen en milieuorganisaties. De Wal heeft de afgelopen jaren miljoenen ingezameld. Alleen al in 2023 ontving hij vijf miljoen aan giften. Een deel van dit geld wil hij besteden aan de bouw van een nieuwe megakerk in Dussen, maar daar zijn buurtbewoners niet blij mee. In december 2024 trok hij zijn vergunningsaanvraag voor het nieuwbouwpand in en momenteel organiseert hij evenementen in het voormalige partycentrum De Rietpluim. Later wil hij waarschijnlijk alsnog een nieuwe kerk gaan bouwen, maar daar heeft hij vooralsnog geen vergunning voor aangevraagd.

Ruim 250 tegenstanders Helga besloot niet bij de pakken neer te zitten. Met hulp van een jurist en een specialist in ruimtelijke ordening, stelde ze een zogenaamde 'zienswijze' op, dat is een brief waarin ze laat blijken dat ze het niet eens is met het voorlopige besluit van de gemeente om de activiteiten van Frontrunners niet te gaan controleren. Ook bracht ze samen met andere tegenstanders een brief rond die Dussenaren konden ondertekenen om het verzoek van Helga te ondersteunen. Er werd massaal gehoor gegeven aan haar oproep. Ruim 250 Dussenaren ondertekenden de brief. Dat is bijna tien procent van alle inwoners van het dorpje Dussen dat zo'n 2600 inwoners telt. Het pak papier wordt vrijdag overhandigd aan de gemeente Altena . Nu is het afwachten voor de bewoners of de gemeente het handhavingsverzoek definitief afwijst, of dat ze besluiten om de activiteiten van De Wal toch te controleren. In de podcast Op Hoop van Zegen, duiken journalisten van Omroep Brabant in de religieuze organisatie van Tom de Wal, Frontrunners Ministries.