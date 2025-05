Twee fietsers met spoed naar ziekenhuis nadat ze zijn geschept door auto

Twee fietsers zijn vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Ringbaan-Zuid in Tilburg. Ze werden tijdens het oversteken geschept door een auto. De omgeving is afgezet.

De slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto raakte niet gewond.

Op de Ringbaan-Zuid is de maximale snelheid zeventig kilometer per uur. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies is gebeurd. De politie doet onderzoek.