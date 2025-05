Voetballen voor kinderen met syndroom van Down: 'Ze staan aan de zijlijn'

Ze is pas anderhalf jaar oud en nu is er al een voetbaltoernooi naar haar vernoemd. Voetbalclubs uit Nederland, België en Duitsland trappen zondag een balletje op de voetbalvelden van voetbalvereniging SCO in Oosterhout, om meer bewustwording te creëren voor kinderen met het syndroom van Down. Kinderen zoals Bibi.

“Een lief, open, vrolijk en erg aanhankelijk meisje”, noemen Jeffrey en Renwy Weterings hun dochtertje Bibi. Zij werd anderhalf jaar geleden geboren met het syndroom van Down. “Ze is echt ons engeltje.” Hun dochtertje is de titeldraagster van het eerste Bibi O11-toernooi, dat jaarlijks moet terugkeren. Het is bedacht door haar vader Jeffrey, nu een jaar trainer bij voetbalvereniging SCO. Hij nodigde 24 Nederlandse, Vlaamse en Duitse jeugdteams onder de elf jaar uit voor een voetbalwedstrijd, waarmee ze geld inzamelen voor Stichting Downsyndroom. “Een moederdagcadeau voor mij”, lacht Renwy.

Met een voetbaltoernooi wordt geld ingezameld om meer bewustwording te creëren voor kinderen met het syndroom van Down, zoals Bibi (foto: Bianca Dijck)

Het initiatief werd warm ontvangen door de 24 deelnemende voetbalclubs, waaronder NAC en Willem II. Binnen een week was de inschrijving vol. Ook stelden de clubs gesigneerde voetbalshirts beschikbaar, die tijdens het toernooi geveild gaan worden en waar via Marktplaats op geboden kan worden. Daarnaast wordt er met de entree, sponsoring, donaties en een deel van de kantineomzet geld ingezameld voor de stichting. Er worden zo’n 500 tot 750 mensen verwacht.

“Voordat Bibi was geboren, werd ze al geweigerd bij het kinderdagverblijf.”

Vechtlust overheerst bij Bibi’s ouders, die met het toernooi meer acceptatie willen creëren voor kinderen met het syndroom van Down. Dat is er nog niet altijd, merken ze. Daar werden ze al vroeg mee geconfronteerd. Vanwege wachtlijsten is het advies om bij een zwangerschap gelijk kinderopvang aan te vragen. “Nog voordat Bibi was geboren, werd ze al geweigerd bij het kinderdagverblijf, omdat ze Down heeft”, vertelt Renwy. “Terwijl we nog niet eens wisten hoe zij zich zou gaan ontwikkelen.”



In tegenstelling tot andere kinderen van haar leeftijd, kan Bibi nog niet goed lopen en staan. “Gemiddeld lopen kinderen met Down pas vanaf hun derde. Ze praten pas op de basisschool”, zegt haar moeder. Daarom leert ze haar dochtertje nu gebarentaal aan. “Het gebaar voor ‘slapen’ begrijpt ze heel goed”, lacht Renwy, terwijl ze het voordoet en een vlakke hand tegen haar oor houdt en haar hoofd wat kantelt. Verder komt er elke week een ambulant begeleider langs bij het gezin. Ook wordt Bibi bij een downpoli in het ziekenhuis behandeld door een kinderarts, KNO-arts, oogarts, logopedist en kinderfysiotherapeut.

"Kinderen met syndroom van Down staan nu nog te vaak aan de zijlijn."