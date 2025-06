'10.000 foto's samen': moeder Anny reisde met Janneke heel Europa door

Samen reisden ze stad en land af. Van Frankrijk tot Bosnië, van Litouwen tot Kosovo. Moeder Anny Colijn en dochter Janneke kletsten elkaar misschien niet de oren van het hoofd, maar die woorden hadden ze ook niet nodig. Het waren de daden die ertoe deden, de herinneringen die ze maakten. En dat mist Janneke nu overal, waar ze ook komt. Want als je overal samen bent geweest en je reisbuddy valt weg, doet alles je ook aan diegene denken.

Gisteren uit Lissabon, ik mis je en een zoen. Vandaag uit Praag een kattenbel, want er is zoveel te doen. Bij het horen van het verhaal van Janneke Meel (41) uit Nieuwendijk begint spontaan Liefs uit Londen van BLØF in je hoofd te spelen. Op vier landen na zijn ze overal in Europa geweest. Alleen IJsland, Georgië, Oekraïne en Montenegro misten nog. Het was hun passie, samen met z'n tweetjes. Een moeder-dochter-ding. Misschien is het juist daarom dat dochter Janneke het spannend vindt om het over haar moeder te hebben. "Ik ben wel een beetje zenuwachtig", geeft ze toe. "Zelfs na acht jaar vind ik dat nog moeilijk, vooral als het over reizen gaat."

"Mijn moeder wilde altijd iets voor anderen doen."

De liefde voor het reizen ontsprong uit een interesse in 'de ander'. Die deelden de dames met elkaar. "Mijn moeder wilde altijd iets voor anderen doen. Ze cijferde zichzelf weg", zegt Janneke. In Brabant was dat via de gehandicaptenzorg, maar die naastenliefde stopte niet bij een grensovergang. Ook buiten Nederland wilde ze mensen helpen. Ze wilde anderen begrijpen en lering trekken uit wat er buiten Nederland gebeurde. "We gingen samen naar Bosnië en Servië, waar net oorlog had gewoed. We wilden iets van de cultuur meepakken, om het te begrijpen", vertelt Janneke daarover. Het verrijkte hun denken. Hun kijk op de wereld. "Dan krijg je meer compassie voor iemand die uit een ander land moet komen. Je voelt meer voor asielzoekers en voor de cultuur en natuur waar ze vandaan komen."

Die compassie loopt als een rode draad door het leven van Anny. Als zij iets niét was, was het zelfingenomen. Ze hoefde niet in de spotlight te staan en gaf haar spullen liever aan iemand anders. "Ze was geen grote prater, ze liet haar affectie vooral zien door dingen te doen", blikt Janneke terug. "Dat kon ik altijd wel vanaf een afstandje bewonderen, ook al ben ik zelf niet zo. Ik lijk wat meer op mijn vader. En wil wat meer genegenheid en woordjes laten zien." De ouders van Janneke vulden elkaar aan. Vader Bram werd geboren in Groningen, Anny in Brabant. Hij hoefde nooit op reis, terwijl zij juist altijd van huis was. Ze toonden hun liefde via een andere weg, maar waren 50 jaar gelukkig getrouwd. Eigenlijk was Anny's route nog maar net begonnen. Er was nog zoveel te zien, zoveel te doen. Janneke en haar mam hadden bíjna Europa uitgespeeld, daarna zouden ze een ander continent gaan ontdekken. Maar ziekte gooide roet in het eten. "Ze kreeg kanker in haar darmen", vertelt Janneke, waarna ze vertelt dat Italië en Wenen eigenlijk nog vers op de planning stonden. "Het heeft volgens mij nog geen zeven maanden geduurd, van diagnose tot overlijden."

"Het is geen verdriet-verdriet, het zijn meer de herinneringen."