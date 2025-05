Op de valreep! PSV sloeg al eerder toe in slotfase van het seizoen

Op het allerlaatste moment nog kampioen worden, hoe vaak is dat voorgekomen in de geschiedenis van PSV? Studio040 dook de archieven in en vond drie situaties die behoorlijk in de buurt kwamen.

Wat niemand had verwacht gebeurde toch. Eén wedstrijd voor het einde van de competitie veroverde PSV dit seizoen de koppositie in de Eredivisie. Daardoor kan de ploeg van Peter Bosz zondag kampioen worden. Het is verrassend, maar niet uniek. Al drie keer eerder kwam het voor dat de Eindhovenaren in het slot van de competitie de titelstrijd in hun voordeel beslisten, zo zette Studio040 op een rijtje. De meeste fans zal het seizoen 2006/2007 nog helder op het vizier staan. Op de slotdag wist titelfavoriet AZ niet te winnen bij Excelsior. Dankzij een 5-1 overwinning op Vitesse wipte PSV vervolgens op doelsaldo over Ajax. Ook het kampioenschap van het seizoen 2016/2017, waar de Amsterdammers bij De Graafschap onverwacht gelijkspeelden, staat bij veel PSV-supporters nog vers in het geheugen. Spannende titelstrijd

Van het kampioenschap in 1963 zal dat minder het geval zijn. De club behaalde toen het vierde landskampioenschap in de geschiedenis van PSV, en het eerste sinds de start van het profvoetbal in Nederland. Maar er ging een spannende titelstrijd aan vooraf. De competitie bestond toen uit zestien clubs waardoor er maar dertig speelrondes waren. Gedurende het seizoen stond het dicht bij elkaar in de kop van de Eredivisie. Ajax, PSV, Sparta en DOS Utrecht wedijverden met elkaar om de koppositie. Pas vier wedstrijden voor het einde van de competitie wist PSV de eerste plaats te behalen. Een eclatante overwinning op Ajax: 5-2

In de 26ste speelronde kwamen de Eindhovenaren aan kop door een gelijkspel tegen Feyenoord; Sparta verloor uit bij NAC Breda. Sparta kreeg de speelronde erna een nieuwe tik te verwerken waardoor Ajax op doelsaldo op de tweede plek kwam, twee punten achter PSV. De Eindhovenaren boekten vervolgens een gelijkspel uit bij AVC Heracles, het huidige Heracles Almelo. Ajax naderde daardoor op één punt van PSV. In die tijd kreeg een ploeg voor een overwinning maar twee punten. PSV was voor de Amsterdammers in te halen omdat in de op een na laatste speelronde PSV – Ajax op het programma stond. Goed gevoel

De Amsterdammers gingen met een goed gevoel naar Eindhoven, omdat Ajax een week eerder Willem II met 7-0 had overklast. Ze hadden bovendien de laatste vijf wedstrijden gewonnen. Daarbij waren verschillende PSV-spelers geblesseerd, te weten Brusselers, Louwers en Van der Meer. Ajax was goed en wel compleet.

Onder toeziend oog van 18.000 toeschouwers wist PSV in eigen huis de Amsterdamse ploeg toch met 5-2 te verslaan. Dat was ietwat geflatteerd; tien minuten voor tijd stond het namelijk ‘slechts’ 3-2 voor een ‘technische superieur’ PSV, zo schreef de krant Gooi- en Eemlander in 1963. Toen tien minuten voor het einde Ajax-rechtsachter Schaapdonk van het veld werd gestuurd voor het schoppen van PSV’er Fons van Wissen, trokken de Eindhovenaren de wedstrijd definitief naar zich toe door een eigen doelpunt van Ajax en een doelpunt van wisselspeler Wim Wolbers. Nog wat trivia over het kampioenschap van dat jaar: Als beloning stuurde het Philips-bestuur de ploeg op vakantie naar het voetbalwalhalla van die tijd: Brazilië. Daarbij was PSV-coach Bram Appel de eerste Nederlandse hoofdcoach die sinds de invoering van het profvoetbal in Nederland landskampioen werd. 1976: Schopwedstrijd met Rotterdammers (4-1)

Ook in 1976 was de ontknoping van de Eredivisie ongekend spannend. Twee wedstrijden voor het einde van de competitie stonden PSV en Feyenoord in punten gelijk, met PSV op doelsaldo op de eerste plaats. En de op één na laatste competitiewedstrijd stond PSV – Feyenoord op het programma. Die wedstrijd werd met overtuigende cijfers gewonnen door de Eindhovenaren, die de Rotterdammers met 4-1 aan de kant zetten. De Volkskrant beschreef in het wedstrijdverslag een gemene wedstrijd: ‘Van Hanegem stapte moedwillig op het been van de liggende René van de Kerkhof, Wille van de Kerkhof schopte Michel van der Korput na en Wim Rijsbergen ging met opzet op de de hand van François staan’, zo schreef de krant. Van der Kuijlen

PSV, dat zenuwachtig aan de wedstrijd begon, wist zich aan de hand van Willy van der Kuijlen op te richten. Skiete Willy verzorgde in die wedstrijd twee doelpunten en gaf een assist. Ook Willy van de Kerkhof tekende voor een doelpunt en een assist. Door de overwinning kwam de ploeg op twee punten afstand van Feyenoord en was door het veel betere doelsaldo niet meer te achterhalen voor de Rotterdammers. In de slotwedstrijd speelde PSV gelijk tegen Go Ahead, maar dat bracht, omdat een winstpartij maar twee punten opleverden, het kampioenschap niet meer in gevaar. Twee doelpunten voor

Eén nog spannendere ontknoping was er in het seizoen 1990/1991. Al een paar wedstrijden voor het einde hielden Ajax en PSV elkaar in evenwicht in de kampioenswedstrijd. Beide ploegen hadden even veel punten en ook qua doelsaldo lag het dicht bij elkaar. De KNVB blikte eerder terug op de ontknoping in 1991:

