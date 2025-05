Verkeerschaos in Breda: stoplichten blijven op rood staan

De stoplichten op de Backer en Ruebweg in Breda blijven vrijdagavond rond zes uur op rood staan. Dat levert nogal wat verkeerschaos op. Automobilisten uiten massaal hun ongenoegen bij de politie. "Dat mag, alleen wij kunnen daar niet zoveel aan doen", schrijft de politie Breda op X.

De politie gaat niet over technische problemen van stoplichten. De wegbeheerder, dat is de gemeente, provincie of Rijkswaterstaat houdt zich bezig met verkeerslichten.