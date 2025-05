File op A58 door ongeluk

Op de A58 vanuit Breda naar Tilburg is vrijdagavond een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof is daarom dicht. Ambulancepersoneel is aanwezig om te assisteren, meldt Rijkswaterstaat.

Hoe het met de betrokken bestuurders gaat, is niet duidelijk. Een auto lekt vloeistof en wordt door een berger meegenomen. De vertraging loopt rond half zeven op tot drie kwartier. Het is niet duidelijk tot wanneer de linkerrijstrook dicht blijft na het ongeluk. A58 weekend dicht

Vanaf vrijdagavond negen uur kunnen automobilisten de A58 in ieder geval niet meer op tussen knooppunt De Baars en afslag Tilburg-Reeshof, richting Breda. De weg is tot maandagochtend vijf uur dicht voor werkzaamheden, omdat het asfalt op de schop gaat. Verkeer heeft een half uurtje extra reistijd, omdat zij dit weekend moeten omrijden.