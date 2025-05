Steven Kruijswijk stopt na volgend seizoen met wielrennen

Steven Kruijswijk (38) gaat zijn aflopende contract met Visma/Lease a Bike verlengen. Aanvankelijk werd gedacht dat 2025 zijn laatste profwielrenjaar zou zijn, maar de Nuenenaar kan volgens alle betrokkenen nog een jaar van waarde zijn voor de geel-zwarte ploeg. Het seizoen 2026 gaat wel Kruijswijks laatste in het profpeloton zijn, meldt Wielerflits.

In 2026 begint Kruijswijk aan zijn twintigste seizoen bij Visma/Lease a Bike. Met een achtste plaats in de Giro d’Italia van 2010 en knappe prestaties in de Vuelta a España legde hij de basis voor een indrukwekkend lijstje met prestaties. Het absolute hoogtepunt volgde in 2019, toen hij dankzij een sterke slotweek als derde eindigde in de Tour de France.

Zijn veerkracht kwam nadrukkelijk naar voren in de Giro van 2016: op weg naar de eindzege en met een comfortabele voorsprong moest hij na een zware val op de Colle dell’Agnello, waarbij hij een rib brak, uiteindelijk genoegen nemen met een vierde plaats.



Helaas werd de carrière van Kruijswijk ook gekenmerkt als eentje met veel pech en blessures. Hij reed bijvoorbeeld vier van zijn laatste zeven grote rondes niet uit.