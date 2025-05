Wéér brand in Oisterwijkse bossen, vuur vermoedelijk aangestoken

In de bossen vlakbij een ven aan de Van Swinderenlaan in Oisterwijk heeft vrijdagavond brand gewoed. Getuigen zagen de vlammen uit drie verschillende brandhaarden in het bos slaan en zagen mensen wegrennen. Eerder deze week brak er een stukje verderop in het bos ook brand uit.

De brandweer uit Oisterwijk, Moergestel, Berkel-Enschot, Hilvarenbeek, Diessen en Tilburg kwamen op de bosbrand af. Door de droogte en de warmte rukt de brandweer de laatste tijd standaard met minimaal vier blusvoertuigen uit bij een melding van een natuurbrand.

Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink

Nablussen

De brandweer heeft het vuur vrijdagavond rond half negen onder controle, maar zal nog even bezig zijn met nablussen. Een brand aan de Van Tienhovenlaan die eerder deze week een stukje verderop uitbrak, was vermoedelijk ook aangestoken.

Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink

De brandweer heeft deze week de handen vol aan natuurbranden. Woensdag waren er vier natuurbranden op één avond in de provincie.

Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink

Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink