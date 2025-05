Underdog FC Den Bosch klopt Cambuur na verlenging in play-offs

FC Den Bosch heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. De ploeg van coach Ulrich Landvreugd kwam nauwelijks aan aanvallen toe in het uitduel met SC Cambuur, maar een treffer van Sheddy Barglan in de verlenging volstond voor een gelijkspel (1-1).

FC Den Bosch had het thuisduel met Cambuur met 1-0 gewonnen. Telstar of ADO Den Haag wordt de tegenstander van de Bosschenaren in de halve finale van de play-offs op 20 en 23 mei.

Urgentie

Zo'n zevenhonderd Den Bosch-supporters maakten de reis van de Brabantse hoofdstad naar Leeuwarden, een rit van ruim tweehonderd kilometer. Ze snakten naar de eerste promotie sinds 2004, maar bij hun ploeg was de urgentie minder zichtbaar.