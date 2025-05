Man (18) omgekomen door aanrijding op de A50

Een voetganger is vrijdagnacht om het leven gekomen op de A50 van Eindhoven richting Oss. Volgens de politie gaat het om een ongeluk waarbij een vrachtwagen betrokken was. Het ongeval gebeurde rond kwart over drie ter hoogte van Uden.

Het slachtoffer is een 18-jarige man uit Nistelrode, maakte de politie zaterdagochtend bekend.

Wat er precies is gebeurd op de A50, wordt onderzocht. "Er is nog veel onduidelijk", liet de politie vrijdagnacht al weten. De A50 was urenlang afgesloten tussen Uden-Zuid en Nistelrode. Er werd een omleiding ingesteld. Verkeer richting Nijmegen kreeg tot acht uur het advies via Den Bosch te rijden over de A2 en de A59. Onderzoek

Hoe het slachtoffer op de snelweg terechtkwam, wordt onderzocht.

Foto: Persbureau Heitink.

