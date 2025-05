Opnieuw botst auto op een pijlwagen, nu is het raak op de A58

Een auto is zaterdagochtend op een pijlwagen gebotst op de A58 bij Tilburg. Het is al de tweede keer in een week tijd dat zoiets gebeurt. Zondagnacht was het al raak op de A65, ook bij Tilburg.

De pijlwagen stond op de A58 bij knooppunt De Baars vanwege wegwerkzaamheden die daar plaatsvinden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Volgens een weginspecteur van Rijkswaterstaat was de automobilist in slaap gevallen. Bij het ongeluk was in ieder geval geen ander verkeer betrokken, laat de politie weten.

Foto: X/Weginspecteur Robert.

Andere pijlwagen

De auto raakte bij de botsing zwaar beschadigd. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel. De automobilist maakt het volgens de politie naar omstandigheden goed. Een bergingsbedrijf heeft de auto en de pijlwagen meegenomen. Er wordt een andere pijlwagen geplaatst.

Foto: Instagram politie Groene Beemden.