Ernstig ongeluk tussen twee auto's , twee kinderen en man zwaargewond

Twee kinderen en een man zijn zaterdagochtend ernstig gewond geraakt door een ongeluk op een kruising tussen Lippstadtsingel en de Velmolenweg in Uden. Twee auto's botsten bij de kruising op elkaar, waarna de auto met de kinderen erin op zijn kant belandde. Meerdere ambulances, politie-eenheden en een traumateam kwamen op het ongeluk af.

De aanrijding zorgde voor een flinke ravage. Zo ligt de hele kruising bezaaid met glasscherven. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren, de politie doet nog onderzoek.

In de rode auto die kantelde door de crash zaten de man en twee kinderen. Zij zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht, het is onduidelijk hoe het met ze gaat.

De kruising is deels afgesloten voor onderzoek, één rijbaan in de richting van Odiliapeel is nog open.