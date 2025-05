Motordief ontkomt na achtervolging, politiehond bijt andere verdachte

Een motordief is vrijdag na een politieachtervolging door Bergen op Zoom ontkomen. Agenten hielden wel een andere verdachte aan, met hulp van politiehond Duc.

Bijtwond

De agenten besloten vervolgens naar een plek te gaan die bij hen bekend staat als zogenoemde 'stash-plek', waar gestolen spullen of voertuigen worden verborgen om later te worden meegenomen.

Toen zij daar aankwamen, zagen ze direct meerdere mensen wegvluchten. Een rende een natuurgebied in tussen de snelweg en de randweg. De agenten zetten daarop dit gebied af en besloten politiehond Duc aan het werk te zetten. Na enig speurwerk vond Duc de verdachte in de bosjes. De verdachte liep een bijtwond op. De verdachte is verzorgd en daarna vastgezet.