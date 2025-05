Rijkswaterstaat met handen in haar: 'Meer ongelukken met wegafzettingen'

Ongelukken met pijlwagens, weginspecteurs en wegafzettingen, Rijkswaterstaat ziet ze steeds vaker gebeuren. Na de Randstad is Brabant koploper op het gebied van ongelukken bij wegafzettingen. De wegdienst zit met de handen in het haar, "We doen al zoveel, maar de mentaliteit wil niet veranderen." Met een zomer vol werkzaamheden voor de boeg is de organisatie bezorgd.

Op zaterdagochtend was het weer raak. Een auto knalde tegen een pijlwagen op de A58 in Tilburg, het is de tweede keer in een week tijd dat zo'n lichtgevende aanhanger in Tilburg wordt geramd. Volgens een weginspecteur was de bestuurder in slaap gevallen.

"Mensen zijn te vaak afgeleid in de auto of negeren een rood kruis volledig."

Maar uitzonderlijk is het zeker niet, constateert een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "We zien het vaak, het is dezelfde trend die we zien bij ongelukken met weginspecteurs", vertelt ze. "Mensen zijn te vaak afgeleid in de auto, ze letten niet goed op of zijn brutaal en negeren een rood kruis volledig."

Volgens de woordvoerder is Brabant een van de koplopers als het gaat om ongelukken met wegafzettingen. "We hebben een heel uitgebreid en verwikkeld wegennetwerk. Van Noord naar Zuid, Oost naar West hebben we belangrijke snelwegen, veel N-wegen en belangrijke knooppunten." Vooral nu de organisatie de onderhoudswerkzaamheden opschroeft in de aanloop naar de zomer gaat het vaker mis. "Er wordt meer gewerkt, dus het gaat op meer plekken mis."

"Je krijgt al zoveel waarschuwingen."

"We blijven mensen oproepen om alert te blijven", benadrukt ze. Toch hebben al die oproepen en bewustwordingscampagnes van de organisatie nog weinig opgeleverd. "We doen al zoveel. Er staan pijlwagens, rijstroken zijn kilometers van tevoren afgezet, we werken met apps als Google Maps, Waze en de ANWB en er zijn rode kruizen. Je krijgt al zoveel waarschuwingen. Maar de mentaliteit wil niet veranderen."